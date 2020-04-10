Ефимова показала, какие упражнения для поддержания формы можно делать на кухне

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Многократный олимпийский призёр по плаванию Юлия Ефимова продемонстрировала варианты тренировок, пока из-за пандемии коронавируса закрыты бассейны.
Ефимова показала, какие упражнения для поддержания формы можно делать на кухне
  • globallookpress.com

Спортсменка записала упражнения в собственном исполнении на видео и выложила в Instagram.

«Плаваем на суше или кухне. Всё новое — это хорошо забытое старое. Ловите несколько упражнений для плавания на суше, так сказать. Не грустите и не болейте. P. S. Плаваю я лучше, чем говорю и снимаю видео. Да и на суше так себе — зато всегда на позитиве», — прокомментировала Ефимова свой пост.

Ранее сообщалось, что боксёр Усик высказался о Крыме.

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