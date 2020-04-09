Тренер Степановой в недоумении от публикаций в СМИ о дисквалификации за допинг

Александр Свинин, один из тренеров фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, прокомментировал появление в зарубежных СМИ публикаций о дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил.

«Мы все в недоумении. Одна газета сделала ошибку из-за совпадения имени и фамилии спортсменки, но почему тогда другие сразу перепечатывают эту информацию, не проверяя её? Задача корреспондента — выдавать точную информацию, а не давать фейки, их и так достаточно», — приводит слова Свинина ТАСС.

8 апреля ряд зарубежных СМИ опубликовали информацию о дисквалификации фигуристки, ссылаясь на пресс-релиз РУСАДА, в котором говорится об аннулировании всех результатов другой российской спортсменки — бегуньи Александры Степановой, которая была дисквалифицирована за допинг на четыре года.

Ранее Степанова назвала безответственными ложные публикации о своей дисквалификации.