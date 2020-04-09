Смородская высказалась о словах Кикнадхе о Гилерме

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказала мнение о словах нынешнего руководителя клуба Василия Кикнадзе о возможной замене голкипера Маринато Гилерме.
Смородская высказалась о словах Кикнадхе о Гилерме
  • РИА Новости

«Обиделся ли Гилерме на слова Кикнадзе на встрече с болельщиками о том, что тот найдёт ему замену, если вратарь уйдёт? Это надо у голкипера спросить. Наверное, не следовало говорить, что завтра придёт такой же вратарь. Это как-то натянуто... Незаменимые есть! Гилерме незаменимый. Пока я не вижу ему альтернативы в нашем чемпионате», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В настоящее время он является основным вратарём сборной России.

Ранее в «Локомотиве» отреагировали на слова Геркуса о рассмотрении преемников Сёмина.

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