В «Локомотиве» отреагировали на слова Геркуса о рассмотрении преемников Сёмина

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Член совета директоров московского «Локомотива» Салман Бабаев прокомментировал слова бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса, который заявил, что летом 2017 года рассматривались возможные преемники главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина.
В «Локомотиве» отреагировали на слова Геркуса о рассмотрении преемников Сёмина
  • РИА Новости

«Меня, мягко скажу, удивила вольная интерпретация, с которой Илья Геркус в своем недавнем интервью рассказывает о заседании совета директоров, состоявшемся в начале июня 2017 года», — цитирует функционера Sport24.

По его словам, тогда Геркус вне повестки встречи поставил вопрос о возможном увольнении Сёмина, так как, по его мнению, «Локомотив» бы не смог добиться с этим наставником высоких результатов. 

«Вообще на том совете в повестке значились два других пункта: итоги выступления клуба в сезоне-2016/17 и трансферная политика клуба в летнее трансферное окно. Поэтому дискуссию о главном тренере начали после рассмотрения этих вопросов. И когда подавляющее большинство членов совета директоров высказались в поддержку Сёмина, инициатива Геркуса отпала сама собой», — добавил Бабаев.

Контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» заканчивается летом 2020 года. Под руководством Сёмина железнодорожники трижды становились чемпионами России, а также шесть раз выигрывали Кубок страны.

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» согласилось пойти на сокращение зарплат.

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