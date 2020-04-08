В «Локомотиве» отреагировали на слова Геркуса о рассмотрении преемников Сёмина

Член совета директоров московского «Локомотива» Салман Бабаев прокомментировал слова бывшего генерального директора клуба Ильи Геркуса, который заявил, что летом 2017 года рассматривались возможные преемники главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина.

«Меня, мягко скажу, удивила вольная интерпретация, с которой Илья Геркус в своем недавнем интервью рассказывает о заседании совета директоров, состоявшемся в начале июня 2017 года», — цитирует функционера Sport24.

По его словам, тогда Геркус вне повестки встречи поставил вопрос о возможном увольнении Сёмина, так как, по его мнению, «Локомотив» бы не смог добиться с этим наставником высоких результатов.

«Вообще на том совете в повестке значились два других пункта: итоги выступления клуба в сезоне-2016/17 и трансферная политика клуба в летнее трансферное окно. Поэтому дискуссию о главном тренере начали после рассмотрения этих вопросов. И когда подавляющее большинство членов совета директоров высказались в поддержку Сёмина, инициатива Геркуса отпала сама собой», — добавил Бабаев.

Контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» заканчивается летом 2020 года. Под руководством Сёмина железнодорожники трижды становились чемпионами России, а также шесть раз выигрывали Кубок страны.

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» согласилось пойти на сокращение зарплат.