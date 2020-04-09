Коган: ФФККР оставляет за собой право на претензии к СМИ за ложную новость о Степановой

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал появление в зарубежных СМИ публикаций о дисквалификации Александры Степановой за нарушение антидопинговых правил.
Коган: ФФККР оставляет за собой право на претензии к СМИ за ложную новость о Степановой
  • РИА Новости

«Для нас странно, что журналисты, которые профессионально занимаются своим делом, не проверяют публикуемую информацию», — приводит слова Когана ТАСС.

Он отметил, что прикрепить к новости фото и привязать к этой информации имя российской фигуристки в такое сложное для всех время, в том числе и для спорта, является непрофессионализмом.

«Мы оставляем за собой право обратиться с претензией к тем, кто публикует фейк», — добавил гендиректор ФФККР.

8 апреля ряд зарубежных СМИ опубликовали информацию о дисквалификации фигуристки, ссылаясь на пресс-релиз РУСАДА, в котором говорится об аннулировании всех результатов другой российской спортсменки, бегуньи Александры Степановой, которая была дисквалифицирована за допинг на четыре года.

Раннее Степанова назвала безответственными ложные публикации о её дисквалификации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить