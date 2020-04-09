Коган: ФФККР оставляет за собой право на претензии к СМИ за ложную новость о Степановой

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал появление в зарубежных СМИ публикаций о дисквалификации Александры Степановой за нарушение антидопинговых правил.

«Для нас странно, что журналисты, которые профессионально занимаются своим делом, не проверяют публикуемую информацию», — приводит слова Когана ТАСС.

Он отметил, что прикрепить к новости фото и привязать к этой информации имя российской фигуристки в такое сложное для всех время, в том числе и для спорта, является непрофессионализмом.

«Мы оставляем за собой право обратиться с претензией к тем, кто публикует фейк», — добавил гендиректор ФФККР.

8 апреля ряд зарубежных СМИ опубликовали информацию о дисквалификации фигуристки, ссылаясь на пресс-релиз РУСАДА, в котором говорится об аннулировании всех результатов другой российской спортсменки, бегуньи Александры Степановой, которая была дисквалифицирована за допинг на четыре года.

Раннее Степанова назвала безответственными ложные публикации о её дисквалификации.