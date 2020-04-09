Радченко: вернувшись сейчас в Россию, Смолов совершил ошибку

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Бывший форвард «Депортиво» и «Расинга» Дмитрий Радченко прокомментировал самовольный отъезд нападающего «Сельты» Фёдора Смолова из Испании в Россию.
Радченко: вернувшись сейчас в Россию, Смолов совершил ошибку
  • © РИА Новости

«Вернувшись сейчас в Россию, Смолов совершил ошибку. Этот поступок никто не оценил — ни в клубе, ни в Испании. Фёдору это точно аукнется. Если ты профессионал и принял правила клуба, то их надо выполнять», — заявил Радченко газете «Спорт-Экспресс».

Российский нападающий выступает за «Сельту» на правах аренды с правом выкупа после окончания сезона. Права на футболиста принадлежат московскому «Локомотиву».

Ранее Смолов заявил, что не вернулся бы в Россию без разрешения «Сельты».

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