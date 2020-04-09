Павлюченко — о натурализации: в сборной России должны играть наши

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал, как относится к натурализации иностранных игроков в отечественном футболе.

«Я остаюсь при своём мнении. Да, если взять, например, Марио Фернандеса, он сейчас лучший на правом фланге. Но, я считаю, должны играть наши футболисты. Мы не остров, а огромная страна», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

За сборную России выступали три натурализованных футболиста — вратарь Гилерме, защитник Марио Фернандес и форвард Ари. Все трое являются бразильцами.

Ранее сообщалось, что сборная России сохранила 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.