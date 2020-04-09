Хоккеист «Коламбуса» Гавриков рассказал, как возвращался в Россию во время пандемии

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал, с какими трудностями столкнулся при возвращении из США в Россию на фоне мировой пандемии коронавируса.

«Сначала отменили наш рейс Коламбус — Нью-Йорк, мы получили письмо за два дня до вылета. Успели заказать машину, сдали квартиру и с вещами отправились в аэропорт Нью-Йорка. Там и ехать недалеко — всего 9 часов. Когда мы подъезжали к Нью-Йорку, нам позвонили и сказали, что наш рейс в Россию отменён. Каждый день нас кормили «завтраками», а в итоге сказали, что все люди, застрявшие в аэропорту, не поместятся в один самолёт. Мы ждали три дня, в итоге купили билеты с пересадками. Летели Нью-Йорк — Амстердам — Минск, а оттуда на поезде до Питера. Самое главное, что добрались, а десятки людей до сих пор в аэропорту в Нью-Йорке, у них нет возможности купить билеты, улететь, оплатить проживание», — цитирует Гаврикова Sport24.

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