НХЛ опубликовала видео с Овечкиным к старту плей-офф

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) в своих социальных сетях опубликовала видео, посвящённое старту розыгрыша плей-офф, который должен был начаться 9 апреля.
НХЛ опубликовала видео с Овечкиным к старту плей-офф
  • РИА Новости

«Мы скучаем по хоккею и болельщикам. Скоро мы вернёмся, сильнее, чем были прежде. А до тех пор оставайтесь дома», — гласит сообщение лиги.

В ролике присутствуют эпизоды домашних тренировок звёзд НХЛ, в частности тренировка Овечкина с сыном. Также на видео есть моменты награждения последних чемпионов лиги. Овечкин поднимал над головой Кубок Стэнли в качестве капитана «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году. 

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта в связи с мировой пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее в «Оттаве» заявили о выздоровлении после коронавируса двух игроков и четырёх сотрудников клуба.

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