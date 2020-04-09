НХЛ опубликовала видео с Овечкиным к старту плей-офф
- РИА Новости
«Мы скучаем по хоккею и болельщикам. Скоро мы вернёмся, сильнее, чем были прежде. А до тех пор оставайтесь дома», — гласит сообщение лиги.
В ролике присутствуют эпизоды домашних тренировок звёзд НХЛ, в частности тренировка Овечкина с сыном. Также на видео есть моменты награждения последних чемпионов лиги. Овечкин поднимал над головой Кубок Стэнли в качестве капитана «Вашингтон Кэпиталз» в 2018 году.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта в связи с мировой пандемией коронавирусной инфекции.
Ранее в «Оттаве» заявили о выздоровлении после коронавируса двух игроков и четырёх сотрудников клуба.