В «Оттаве» заявили о выздоровлении после коронавируса двух игроков и четырёх сотрудников клуба
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«У всех всё хорошо. Хорошо, что все, кто заразился коронавирусом, не имели этих ужасных симптомов. Некоторые ребята чувствовали себя плохо. Но, будучи спортсменами, они всё это пережили. И теперь они все по ту сторону», — приводит слова главного тренера команды Джея Смита официальный сайт НХЛ.
За «Оттаву Сенаторз» выступают российские хоккеисты Никита Зайцев и Артём Анисимов. В клубе не разглашали имена тех, кто заразился коронавирусом.
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