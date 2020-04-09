В «Оттаве» заявили о выздоровлении после коронавируса двух игроков и четырёх сотрудников клуба

Короткая ссылка
Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» отрапортовал о полном выздоровлении двух игроков и четырёх сотрудников, ранее заболевших коронавирусом.
В «Оттаве» заявили о выздоровлении после коронавируса двух игроков и четырёх сотрудников клуба
  • Reuters

«У всех всё хорошо. Хорошо, что все, кто заразился коронавирусом, не имели этих ужасных симптомов. Некоторые ребята чувствовали себя плохо. Но, будучи спортсменами, они всё это пережили. И теперь они все по ту сторону», — приводит слова главного тренера команды Джея Смита официальный сайт НХЛ.

За «Оттаву Сенаторз» выступают российские хоккеисты Никита Зайцев и Артём Анисимов. В клубе не разглашали имена тех, кто заразился коронавирусом. 

Ранее Овечкин сбрил бороду, приняв участие в челлендже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить