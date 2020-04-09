В «Оттаве» заявили о выздоровлении после коронавируса двух игроков и четырёх сотрудников клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» отрапортовал о полном выздоровлении двух игроков и четырёх сотрудников, ранее заболевших коронавирусом.

«У всех всё хорошо. Хорошо, что все, кто заразился коронавирусом, не имели этих ужасных симптомов. Некоторые ребята чувствовали себя плохо. Но, будучи спортсменами, они всё это пережили. И теперь они все по ту сторону», — приводит слова главного тренера команды Джея Смита официальный сайт НХЛ.

За «Оттаву Сенаторз» выступают российские хоккеисты Никита Зайцев и Артём Анисимов. В клубе не разглашали имена тех, кто заразился коронавирусом.

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