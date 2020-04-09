Касильяс рассказал, как перенёс инфаркт на тренировке

Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс рассказал об инфаркте, который перенёс на тренировке своего последнего клуба — «Порту» — в 2019 году.

«Я очень сильно испугался. Мне очень повезло, что я тогда находился на тренировочной базе. Рядом был врач, который действовал очень быстро и спас мою жизнь. Если бы это случилось в каком-нибудь другом месте, я бы точно сейчас уже ни с кем не разговаривал», — цитирует AS Касильяса.

Касильяс перенёс сердечный приступ 1 мая 2019 года на тренировке «Порту», за который тогда выступал. Впоследствии 38-летний вратарь завершил карьеру в связи с состоянием здоровья.

Ранее Касильяс заявил о желании вернуться в «Реал».