Касильяс рассказал, как перенёс инфаркт на тренировке
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«Я очень сильно испугался. Мне очень повезло, что я тогда находился на тренировочной базе. Рядом был врач, который действовал очень быстро и спас мою жизнь. Если бы это случилось в каком-нибудь другом месте, я бы точно сейчас уже ни с кем не разговаривал», — цитирует AS Касильяса.
Касильяс перенёс сердечный приступ 1 мая 2019 года на тренировке «Порту», за который тогда выступал. Впоследствии 38-летний вратарь завершил карьеру в связи с состоянием здоровья.
Ранее Касильяс заявил о желании вернуться в «Реал».