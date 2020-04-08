Касильяс заявил о желании вернуться в «Реал»

Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Икер Касильяс признался, что хотел бы вернуться в структуру королевского клуба.

«Я бы хотел однажды вернуться в «Реал». Я считаю его своим родным домом, хотя и отсутствовал там пять лет. Я провёл в клубе 25 лет. Убеждён, что когда-нибудь вернусь», — цитирует Касильяса Mundo Deportivo.

В составе мадридского клуба Касильяс пять раз побеждал в чемпионате Испании, дважды — в Кубке Испании и четырежды — в Суперкубке. На международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и по разу — Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

С 2015 года Касильяс защищал цвета «Порту». Весной 2019 года испанец перенёс инфаркт на тренировке.

Ранее Каннаваро поддержал желание Касильяса возглавить испанскую федерацию футбола.