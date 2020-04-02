Каннаваро поддержал желание Касильяса возглавить испанскую федерацию футбола

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Экс-футболист мадридского «Реала», а в настоящее время главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро выразил поддержку бывшему партнёру по команде Икеру Касильясу в его стремлении возглавить федерацию футбола Испании.
Каннаваро поддержал желание Касильяса возглавить испанскую федерацию футбола
  • © Bai Xuefei / Global Look Press

«Икер, ты станешь президентом испанской федерации футбола, а я буду тренировать мадридский «Реал». Хотя сейчас я не могу не поздравить Зидана. Как он управляет игроками в раздевалке, общается с фанатами! Всё просто здорово, он молодец. У него всё шикарно получается. Я же пока стараюсь стать лучше как тренер в Китае. Сейчас у меня больше уверенности в моих действиях. Я готов вернуться в Европу. Посмотрим, как всё получится», — приводит слова Каннаваро Marca.

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