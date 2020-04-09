Источник: УЕФА может сократить количество городов, принимающих Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с уменьшением количества городов — хозяев чемпионата Европы по футболу — 2020.

Об этом сообщает Daily Mail. На некоторых стадионах на лето 2021 года запланированы мероприятия, что создаёт проблемы для проведения там матчей Евро-2020 в это время.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Ранее сообщалось, что в АПЛ готовятся объявить о досрочном завершении сезона, несмотря на возможные санкции УЕФА.