Источник: УЕФА может сократить количество городов, принимающих Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант с уменьшением количества городов — хозяев чемпионата Европы по футболу — 2020.
Источник: УЕФА может сократить количество городов, принимающих Евро-2020
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Mail. На некоторых стадионах на лето 2021 года запланированы мероприятия, что создаёт проблемы для проведения там матчей Евро-2020 в это время.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Ранее сообщалось, что в АПЛ готовятся объявить о досрочном завершении сезона, несмотря на возможные санкции УЕФА.

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