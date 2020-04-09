Порье считает, что Гэтжи нокаутирует Фергюсона на UFC 249

Американский боец смешанных единоборств сделала прогноз относительно главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата — UFC 249, в котором встретятся его соотечественники Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

«Гэтжи нокаутирует Фергюсона. Если говорить о технике, то у них обоих есть проблемы в плане кикбоксинга, но они всё равно наносят соперникам значительный урон. И Гэтжи, и Фергюсон без опасений бросаются на соперника, чтобы иметь возможность нанести мощный удар. Думаю, Джастин как следует ударит Фергюсона, и это подкосит Тони. Мы уже видели, как он может поплыть. Гэтжи станет первым, кто добьёт Фергюсона», — приводит MMA Junkie слова Порье.

Турнир UFC 249 должен состояться 18 апреля. Первоначально соперником Фергюсона должен был стать чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, однако участие россиянина оказалось невозможным из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Гаджиев поддержал главу UFC Уайта в стремлении проводить турниры во время эпидемии коронавируса.