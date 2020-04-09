Источник: чемпионат Испании по футболу может быть доигран на Канарских островах

Короткая ссылка
Ассоциация отельеров города Тенерифе предложила Королевской федерации футбола Испании и руководству чемпионата доиграть первенство страны на Канарских островах.
Источник: чемпионат Испании по футболу может быть доигран на Канарских островах
  • Reuters

Об этом сообщает Marca. Предложение основано на том, что острова находятся в изоляции от материковой Испании. Помимо этого, на Канарах развита отельная инфраструктура, что делает возможным размещение игроков и персонала всех 42 клубов Примеры и Сегунды. На островах базируются команды «Лас-Пальмас» и «Тенерифе», выступающие во втором по силе испанском дивизионе.

Чемпионат Испании, как и другие спортивные соревнования, был приостановлен в связи с мировой пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что чемпион Испании в составе «Атлетико» скончался от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить