Источник: чемпионат Испании по футболу может быть доигран на Канарских островах

Ассоциация отельеров города Тенерифе предложила Королевской федерации футбола Испании и руководству чемпионата доиграть первенство страны на Канарских островах.

Об этом сообщает Marca. Предложение основано на том, что острова находятся в изоляции от материковой Испании. Помимо этого, на Канарах развита отельная инфраструктура, что делает возможным размещение игроков и персонала всех 42 клубов Примеры и Сегунды. На островах базируются команды «Лас-Пальмас» и «Тенерифе», выступающие во втором по силе испанском дивизионе.

Чемпионат Испании, как и другие спортивные соревнования, был приостановлен в связи с мировой пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что чемпион Испании в составе «Атлетико» скончался от коронавируса.