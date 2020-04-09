Чемпион Испании в составе «Атлетико» скончался от коронавируса

Легендарный игрок «Атлетико» Мигель Джонс скончался на 82-м году жизни.

Как сообщила Marca, в течение последних лет ветеран футбола боролся с раком, а недавно заразился коронавирусом.

За «Атлетико» он выступал в 1959—1967 годах, став чемпионом Испании и трёхкратным обладателем Кубка. В сезоне-1961/62 мадридцы вместе с Джонсом завоевали Кубок обладателей кубков. Суммарно уроженец Экваториальной Гвинеи (в то время это была испанская колония в Африке) провёл в составе «Атлетико» 129 матчей и забил 53 гола.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Атлетико», «Реала» и «Барселоны» Антич скончался в возрасте 71 года.