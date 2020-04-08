Мурадов: я бы отменил все турниры UFC на время пандемии

Узбекский боец смешанного стиля Махмуд Мурадов рассказал о своём отношении к проведению турнира UFC 249 во время эпидемии коронавируса.

«На мой взгляд, это неправильно. Я бы отменил все турниры, переждал пару месяцев. Мне кажется, в первую очередь UFC видит возможность заработать. НХЛ, НБА, НФЛ — всё запретили, а Абсолютный бойцовский чемпионат сейчас будет на виду. В результате все будут смотреть именно его трансляции. Да, это плюс для нас. Но я бы не поступил подобным образом, несмотря на то что я выступаю в этом промоушене», — заявил Мурадов в интервью RT.

Ранее Мурадов высказался о словах президента UFC Даны Уайта, который заявил, что турнир UFC 249 пройдёт на частном острове.