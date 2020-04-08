Боец UFC Гэтжи: Фергюсон получит от меня 18—19 минут чистого ада и ярости

Короткая ссылка
Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
Боец UFC Гэтжи: Фергюсон получит от меня 18—19 минут чистого ада и ярости
  • Reuters

«Он точно получит от меня 18—19 минут чистого ада, чистой ярости. Я знаю, какой сильный у меня удар. Но после этого будет очень сложно бороться с Фергюсоном. Сейчас я готов на 90%. Думаю, к нашему бою этот показатель можно будет оценить в 95%», — цитирует Гэтжи BJ Penn.

Он также заявил, что за последние десять дней скинул 5,5 кг, но намерен выложиться на 100%.

Поединок Гэтжи — Фергюсон должен состояться на турнире UFC 249, который запланирован на 18 апреля.

Изначально планировался титульный бой Фергюсона с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, но обладателю пояса не удастся принять в нём участие, так как он не может покинуть Россию из-за коронавируса.

Ранее Дастин Порье заявил, что Фергюсон потерпит поражение от Гэтжи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить