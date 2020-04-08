Смолов рассказал, как ему удалось пережить незабитый пенальти на ЧМ-2018

Форвард испанской «Сельты» и сборной России по футболу Фёдор Смолов рассказал, как он пережил незабитый пенальти в матче четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года с Хорватией.

«Было тяжело, я старался абстрагироваться, закрыться и общаться только с теми, кого я знаю. Переход в «Локо» придал мне новый импульс. Я старался абстрагироваться и сосредоточиться на том, что мне нужно заново доказывать в новой команде», — сказал Смолов в совместном эфире в Instagram с экс-форвардом сборной России Александром Кержаковым.

После ЧМ-2018 Смолов перешёл в «Локомотив» из «Краснодара», а зимой 2020 года он был арендован «Сельтой».

Ранее Смолов признался, что хотел перейти в «Зенит».