Фигуристка Косторная показала, как отрабатывает прыжки на карантине
- РИА Новости
Спортсменка опубликовала в своём Instagram видео, где демонстрирует прыжки.
«С этой сложной ситуацией в мире я советую оставаться дома, соблюдать меры предосторожности и беречь себя и своих близких», — подписала она ролик.
Косторная в минувшем сезоне стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, а также выиграла Гран-при и завоевала серебро чемпионата России.
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