Фигуристка Косторная показала, как отрабатывает прыжки на карантине

Российская фигуристка Алёна Косторная показала, как отрабатывает прыжки у себя дома на карантине в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Спортсменка опубликовала в своём Instagram видео, где демонстрирует прыжки.

«С этой сложной ситуацией в мире я советую оставаться дома, соблюдать меры предосторожности и беречь себя и своих близких», — подписала она ролик.

Косторная в минувшем сезоне стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, а также выиграла Гран-при и завоевала серебро чемпионата России.

Ранее Алина Загитова с сестрой призвали россиян соблюдать самоизоляцию.