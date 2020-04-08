Фигуристка Косторная показала, как отрабатывает прыжки на карантине

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Российская фигуристка Алёна Косторная показала, как отрабатывает прыжки у себя дома на карантине в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Фигуристка Косторная показала, как отрабатывает прыжки на карантине
  • РИА Новости

Спортсменка опубликовала в своём Instagram видео, где демонстрирует прыжки.

«С этой сложной ситуацией в мире я советую оставаться дома, соблюдать меры предосторожности и беречь себя и своих близких», — подписала она ролик.

Косторная в минувшем сезоне стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, а также выиграла Гран-при и завоевала серебро чемпионата России.

Ранее Алина Загитова с сестрой призвали россиян соблюдать самоизоляцию.

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