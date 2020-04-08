Загитова с сестрой призвали россиян соблюдать самоизоляцию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вместе со своей сестрой Сабиной записала видеообращение, в котором призвала соотечественников к соблюдению режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

«В это непростое время необходимо соблюдать строгие правила. Не выходить в общественные места, оставаться дома. Мыть руки, обрабатывать их антисептиком, носить маски. Давайте заботиться о своём здоровье, а также здоровье своих близких. Будьте здоровы и занимайтесь спортом», — сказали в видеообращении в Instagram сёстры Загитовы.

В декабре 2019 года 17-летняя фигуристка заявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.