Загитова с сестрой призвали россиян соблюдать самоизоляцию

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вместе со своей сестрой Сабиной записала видеообращение, в котором призвала соотечественников к соблюдению режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.
Загитова с сестрой призвали россиян соблюдать самоизоляцию
  • РИА Новости

«В это непростое время необходимо соблюдать строгие правила. Не выходить в общественные места, оставаться дома. Мыть руки, обрабатывать их антисептиком, носить маски. Давайте заботиться о своём здоровье, а также здоровье своих близких. Будьте здоровы и занимайтесь спортом», — сказали в видеообращении в Instagram сёстры Загитовы. 

В декабре 2019 года 17-летняя фигуристка заявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.

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