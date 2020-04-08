Агент футболиста «Локомотива» Рыбуса рассказал об интересе к игроку от иностранных клубов

Мариуш Пекарски, агент полузащитника московского «Локомотива» Мацея Рыбуса, рассказал об интересе иностранных клубов к игроку.

«Считаю, что проблем с продолжением карьеры у Рыбуса не будет. Будем рассматривать все предложения, это нормально. И из России, и из Бельгии, и из Турции, и из Германии», — цитирует Пекарски РИА Новости.

При этом он отметил, что если «Локомотив» предложит продлить контракт, то они подумают над этим. Действующее соглашение игрока с железнодорожниками истекает в конце нынешнего сезона.

Пекарски также отметил, что на данный момент Рыбус находится в Москве вместе со своей семьёй.

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