Агент футболиста «Локомотива» Рыбуса рассказал об интересе к игроку от иностранных клубов

Короткая ссылка
Мариуш Пекарски, агент полузащитника московского «Локомотива» Мацея Рыбуса, рассказал об интересе иностранных клубов к игроку.
Агент футболиста «Локомотива» Рыбуса рассказал об интересе к игроку от иностранных клубов
  • РИА Новости

«Считаю, что проблем с продолжением карьеры у Рыбуса не будет. Будем рассматривать все предложения, это нормально. И из России, и из Бельгии, и из Турции, и из Германии», — цитирует Пекарски РИА Новости.

При этом он отметил, что если «Локомотив» предложит продлить контракт, то они подумают над этим. Действующее соглашение игрока с железнодорожниками истекает в конце нынешнего сезона.

Пекарски также отметил, что на данный момент Рыбус находится в Москве вместе со своей семьёй.

Ранее в «Локомотиве» отреагировали на слова Ильи Геркуса о рассмотрении преемников Сёмина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить