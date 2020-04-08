Габулов: проблема российского футбола в нехватке денег

Бывший вратарь сборной России, а в настоящий момент председатель совета директоров московского «Олимпа» Владимир Габулов рассказал, в чём главная проблема отечественного футбола.

«В первую очередь — в нехватке денег. Отсюда проблема инфраструктуры. Большей части клубов стадионы не принадлежат, и они вынуждены арендовать их у города. Так было и в «Алании», так происходит и сейчас в «Олимпе». Приходится снимать объекты как для первой, так и для молодёжной команды, хотя мы занимаемся вопросом приобретения тренировочной базы и думаем о собственной домашней арене. Пока отложили эту идею до возобновления сезона», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее Габулов признался, что работа менеджера для него интереснее, чем тренерская деятельность.