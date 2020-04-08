Габулов о работе тренером: мне интереснее на посту спортивного менеджера

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Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов рассказал о работе на руководящих постах в клубах ПФЛ после завершения карьеры.
Габулов о работе тренером: мне интереснее на посту спортивного менеджера
  • globallookpress.com

«Мне интереснее на посту спортивного менеджера, организатора. Нравится планировать, строить стратегию, контролировать реализацию и при этом видеть результат. В этом отличие работы менеджера — тренер может планировать свою деятельность максимум на неделю вперёд. А мне нравится думать на перспективу, хотя в какой-то степени мой характер больше подходит именно для тренерского ремесла», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее Габулов объяснил, почему завершил карьеру футболиста.

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