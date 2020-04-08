Габулов объяснил, почему завершил карьеру футболиста

Бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов объяснил, почему завершил карьеру в 35 лет.

«Я с 16 лет находился в профессиональном футболе и полностью себя реализовал. А играть просто ради того, чтобы играть, было неинтересно. К 35 годам я понимал, что выхожу на поле не ради денег и не ради самого футбола. В 2016-м я на полгода остался без команды. Поставил перед собой задачу вернуться, поиграть в европейском чемпионате и взять там золото. Плюс мечтал снова получить вызов в сборную. Всех этих целей я достиг, после чего понял, что просто выходить и играть дальше мне неинтересно», — заявил бронзовый призёр Евро в интервью RT.

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