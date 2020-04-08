Габулов признался, обсуждает ли он с Черчесовым игру сына
Бывший вратарь сборной России, а в настоящий момент председатель совета директоров московского «Олимпа» Владимир Габулов рассказал, обсуждает ли со Станиславом Черчесовым игру его сына.
- Reuters
«Есть такое понятие, как корпоративная этика. Станислав Саламович никогда не позволит себе адресовать какие-то слова поддержки сыну или интересоваться его делами», — заявил функционер в интервью RT.
Ранее Габулов высказался о Черчесове-младшем.
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