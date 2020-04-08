Габулов признался, обсуждает ли он с Черчесовым игру сына

Бывший вратарь сборной России, а в настоящий момент председатель совета директоров московского «Олимпа» Владимир Габулов рассказал, обсуждает ли со Станиславом Черчесовым игру его сына.

Reuters

«Есть такое понятие, как корпоративная этика. Станислав Саламович никогда не позволит себе адресовать какие-то слова поддержки сыну или интересоваться его делами», — заявил функционер в интервью RT. Ранее Габулов высказался о Черчесове-младшем.