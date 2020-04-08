Габулов высказался о Черчесове-младшем

Бывший вратарь сборной России по футболу, а в настоящий момент председатель совета директоров московского «Олимпа» Владимир Габулов поделился впечатлением от сотрудничества со Станиславом Черчесовым — младшим.

«Ему, пожалуй, приходится сложнее, чем любому другому футболисту ФНЛ или ПФЛ, ведь к его футбольным и человеческим качествам приковано максимальное внимание. Всё-таки отец Станислава — главный тренер сборной. Стас покинул «Балтику», и мы пригласили его в «Олимп» по рекомендации тренера вратарей Дмитрия Тяпушкина. Он работает, составляет конкуренцию ребятам, показывает необходимый уровень», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее Габулов заявил, что до 31 мая спортивных мероприятий в России не будет.