Габулов высказался о Черчесове-младшем

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Бывший вратарь сборной России по футболу, а в настоящий момент председатель совета директоров московского «Олимпа» Владимир Габулов поделился впечатлением от сотрудничества со Станиславом Черчесовым — младшим.
Габулов высказался о Черчесове-младшем
  • РИА Новости

«Ему, пожалуй, приходится сложнее, чем любому другому футболисту ФНЛ или ПФЛ, ведь к его футбольным и человеческим качествам приковано максимальное внимание. Всё-таки отец Станислава — главный тренер сборной. Стас покинул «Балтику», и мы пригласили его в «Олимп» по рекомендации тренера вратарей Дмитрия Тяпушкина. Он работает, составляет конкуренцию ребятам, показывает необходимый уровень», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее Габулов заявил, что до 31 мая спортивных мероприятий в России не будет.

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