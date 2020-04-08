Источник: Шюррле не хочет переходить в «Бешикташ»

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Вингер московского «Спартака» Андре Шюррле не заинтересован в переходе в турецкий «Бешикташ».
Источник: Шюррле не хочет переходить в «Бешикташ»
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Об этом сообщает 4-4-2.com. Агенты футболиста предлагали его турецкому клубу, поскольку шансы на то, что немец останется в «Спартаке», невысоки.

Права на Шюррле принадлежат дортмундской «Боруссии», в «Спартаке» он выступает на правах аренды с правом последующего выкупа за €8 млн.

В текущем сезоне Андре Шюррле принял участие в 13 матчах РПЛ, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее Асхабадзе выразил мнение, что Карпин и Черчесов заслуживают шанса вернуться в «Спартак».

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