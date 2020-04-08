Агент Смольникова рассказал об интересе к футболисту со стороны зарубежных клубов

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Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Смольникова, сообщил, что к его клиенту проявляют интерес турецкие и бельгийские клубы.
Агент Смольникова рассказал об интересе к футболисту со стороны зарубежных клубов
  • РИА Новости

«С «Зенитом» мы ничего пока не обсуждали. У Игоря есть три предложения из России, а также одно из Турции и два из Бельгии. По нему звонят, спрашивают. Интерес существует, но в связи с пандемией это всё долгоиграющие переговоры. От интереса до сделки может и не дойти», — цитирует Маньякова Sport24.

В текущем сезоне Смольников принял участие в восьми матчах РПЛ. Контракт 31-летнего футболиста с «Зенитом» истекает летом 2020 года.

Ранее агент напомнил, что «Зенит» проиграл минскому «Динамо» 0:4.

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