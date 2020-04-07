Агент о чемпионате Белоруссии: не надо забывать, что «Зенит» проиграл минскому «Динамо» 0:4

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о положительной стороне решения проводить матчи чемпионата Белоруссии по футболу несмотря на пандемию коронавируса.

«А что в Белоруссии потеряли от такого решения? Ничего. Зато многое получили. О высшей лиге говорят по всему миру, матчи турнира показывают в целом ряде стран. Хороший там футбол или плохой, но не надо забывать, что «Зенит» проиграл минскому «Динамо» 0:4. Поэтому в России следует присмотреться к белорусам, учитывая, что они не являются легионерами в нашей стране. Везде можно найти нормального талантливого футболиста, просто у нас принято относиться к соседям свысока», — заявил Селюк RT.

Ранее он высказал мнение, что можно было и не останавливать РПЛ из-за пандемии коронавируса.