Агент о чемпионате Белоруссии: не надо забывать, что «Зенит» проиграл минскому «Динамо» 0:4

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о положительной стороне решения проводить матчи чемпионата Белоруссии по футболу несмотря на пандемию коронавируса.
Агент о чемпионате Белоруссии: не надо забывать, что «Зенит» проиграл минскому «Динамо» 0:4
  • РИА Новости

«А что в Белоруссии потеряли от такого решения? Ничего. Зато многое получили. О высшей лиге говорят по всему миру, матчи турнира показывают в целом ряде стран. Хороший там футбол или плохой, но не надо забывать, что «Зенит» проиграл минскому «Динамо» 0:4. Поэтому в России следует присмотреться к белорусам, учитывая, что они не являются легионерами в нашей стране. Везде можно найти нормального талантливого футболиста, просто у нас принято относиться к соседям свысока», — заявил Селюк RT.

Ранее он высказал мнение, что можно было и не останавливать РПЛ из-за пандемии коронавируса.

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