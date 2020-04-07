Селюк — о распространении COVID-19: на «Уфу» приходят три танкиста и собака, какой там риск

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) можно было и не останавливать из-за пандемии коронавируса.

«Как я отношусь к тому, что в Белоруссии до сих пор не остановили национальное первенство? Не вижу ничего страшного. Александр Лукашенко всё делает правильно. Да, в Белоруссии зрителям даже не ограничили доступ на трибуны, так там народу на стадионах собирается совсем немного», — заявил Селюк RT.

Он отметил, что РПЛ также было необязательно прерывать.

«Возьмём ту же «Уфу». На команду приходят три танкиста и собака. В чём тут риск? Можно ведь тестировать футболистов, и если у кого-то обнаружат коронавирус — заканчивать. Если же все здоровы — можно играть, команды же находятся на базах на карантине. Ведь вспомните, по какой причине начали останавливать турниры в Европе — появились положительные тесты у футболистов. А первым стал Даниэле Ругани из «Ювентуса», — добавил агент.

Ранее он резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина.