Роган будет комментировать турнир UFC 249

Известный американский комментатор смешанных единоборств Джо Роган будет работать на турнире UFC 249.

Об этом заявил президент UFC Дана Уайт, слова которого передаёт пресс-служба промоушена.

Ранее Роган заявлял, что не будет работать на UFC 249 из-за опасений связанных с пандемией коронавируса, из-за которой, в итоге был изменён главный бой турнира — вместо титульного боя между чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, состоится поединов Фергюсона с Джастином Гэтжи, за звание временного чемпиона в лёгкой весовой категории. Место проведения UFC 249 пока остаётся неизвестным.