«Уфа» договорилась с футболистами и сотрудниками о снижении зарплат

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб достиг договорённости с игроками и персоналом команды об урезании зарплат на время приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.

«По зарплатам у нас всё нормально. Мы без лишнего шума и гама всё решили. Это касается не только всех игроков, но и тех, кто работает в клубе. На сколько процентов понизили, я говорить не буду, но это существенно для того, чтобы нам двигаться дальше», — приводит слова Газизова ТАСС.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что руководство и тренеры «Зенита» вслед за футболистами согласились на сокращение зарплат.