«Уфа» договорилась с футболистами и сотрудниками о снижении зарплат
- РИА Новости
«По зарплатам у нас всё нормально. Мы без лишнего шума и гама всё решили. Это касается не только всех игроков, но и тех, кто работает в клубе. На сколько процентов понизили, я говорить не буду, но это существенно для того, чтобы нам двигаться дальше», — приводит слова Газизова ТАСС.
Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что руководство и тренеры «Зенита» вслед за футболистами согласились на сокращение зарплат.