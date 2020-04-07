Газизов: проведение матчей без зрителей — это один из вариантов возобновления сезона

Короткая ссылка
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказал мнение о возможных вариантах возобновления сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса.
Газизов: проведение матчей без зрителей — это один из вариантов возобновления сезона
  • РИА Новости

«Проведение матчей без зрителей — это один из вариантов, их много. Очень много всего обсуждалось. Задача одна — доиграть чемпионат, а со зрителями или без зрителей — зависит от того, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Газизова ТАСС.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что агент не разделяет призывов клубов РПЛ к футболистам согласиться на понижение зарплат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить