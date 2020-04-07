Газизов: проведение матчей без зрителей — это один из вариантов возобновления сезона
- РИА Новости
«Проведение матчей без зрителей — это один из вариантов, их много. Очень много всего обсуждалось. Задача одна — доиграть чемпионат, а со зрителями или без зрителей — зависит от того, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Газизова ТАСС.
Российская премьер-лига (РПЛ), как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что агент не разделяет призывов клубов РПЛ к футболистам согласиться на понижение зарплат.