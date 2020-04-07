Минспорт сообщил о возвращении 35 российских спортсменов в Россию
- РИА Новости
Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства спорта России. Рейс с 30 спортсменами из Свердловской области, двумя представителями Челябинска и тремя из Якутии прилетели из Бишкека в Екатеринбург поздним вечером 6 апреля.
По информации министерства, 84 человека из сборных команд России и членов национальных команд находятся за пределами страны. Из них эвакуация на родину требуется 42 спортсменам. По каждому случаю составлен отдельный план эвакуации.
Ранее Созин заявил, что с позиции США всё, что проводится в России, — куплено.