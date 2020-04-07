Минспорт сообщил о возвращении 35 российских спортсменов в Россию

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Министерство спорта России продолжает работу по возвращению отечественных атлетов из-за границы в связи с мировой пандемией коронавируса.
Минспорт сообщил о возвращении 35 российских спортсменов в Россию
  • РИА Новости

Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства спорта России. Рейс с 30 спортсменами из Свердловской области, двумя представителями Челябинска и тремя из Якутии прилетели из Бишкека в Екатеринбург поздним вечером 6 апреля.

По информации министерства, 84 человека из сборных команд России и членов национальных команд находятся за пределами страны. Из них эвакуация на родину требуется 42 спортсменам. По каждому случаю составлен отдельный план эвакуации.

Ранее Созин заявил, что с позиции США всё, что проводится в России, — куплено.

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