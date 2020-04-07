Боец UFC остановил преступника, который проник в его дом

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Энтони Смит сумел остановить злоумышленника, который пробрался в его дом.

«Меня разбудила жена, сказав, что в доме мужчина. Я не знал, имел ли он оружие. Моей целью было защитить семью. Жена собрала детей, отвела их в спальню и закрыла дверь. Я не вру, когда говорю, что это был один из самых тяжёлых поединков за всю мою жизнь. Он принимал каждый мой удар и продолжал бороться», — цитирует Смита ESPN.

Спортсмен боролся с преступником более пяти минут. Как только прибыла полиция, человек по имени Люк Хаберман был арестован.

31-летний Смит на протяжении своей профессиональной карьеры одержал 32 победы и потерпел 14 поражений.

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