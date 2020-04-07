Источник: «Сельта» не давала Смолову добро на поездку в Россию, выкупать его никто не будет

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов, арендованный у московского «Локомотива», поставил под угрозу своё будущее в испанском клубе.

«Спросить разрешения — это одно, но добро на поездку в Россию в руководстве «Сельты» ему никто не давал. Это чистой воды самоволка. Есть определённая директива руководства Примеры, которая гласит: все игроки, которые сейчас на карантине, должны чётко ему следовать и оставаться внутри Испании. Фёдор был изначально в аренде, а не на контракте. Выкупать его теперь точно никто не будет», — цитирует Metaratings.ru источник, близкий к руководству испанского клуба.

Смолов провёл за «Сельту» шесть матчей и забил один гол. Его аренда рассчитана до окончания нынешнего сезона.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Смолов вернулся в Россию из-за дня рождения внучки Ельцина.