Панарин о самоизоляции в США: фляга уже подъезжает немножко

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Артемий Панарин рассказал, как он справляется с режимом самоизоляции в связи с коронавирусом в США.

«Фляга уже подъезжает немножко. Мы уже сидим четвёртую неделю. Серёга Бобровский (вратарь «Флорида Пантерз» — RT.) тренируется без остановки, я на диване забазировался. У меня сегодня выходной на самом деле. На карантине тренируемся и едим. Я учусь готовить», — сказал Панарин в эфире Instagram.

Он также заявил, что из-за тяжёлой обстановки в Нью-Йорке находится у Бобровского.

«Как обстановка в США? По статистике не очень хорошо, мягко говоря. Но мы находимся в доме, особо не чувствуем. Выезжали в магазин, проехать вообще по городу, посмотреть, как там. Машины на улицах передвигаются, людей поменьше», — заявил Панарин.

НХЛ, как и большинство спортивных соревнований во всём мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. США занимают первое место в мире по количеству заболевших.

Ранее сообщалось, что врач больницы в Нью-Йорке поблагодарил Панарина за маски.