Врач больницы в Нью-Йорке поблагодарил Панарина за маски

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Главный хирург больницы специальной хирургии в Нью-Йорке Брайан Келли поблагодарил российского форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
Врач больницы в Нью-Йорке поблагодарил Панарина за маски
  • Reuters

«Мы благодарны Артемию Панарину за столь щедрый дар. Вместе с партнёрами он также записал видеоролик, в котором поблагодарил нашу больницу за обязательство помогать Нью-Йорку во время пандемии. Хочу выразить ему благодарность от имени каждого сотрудника клиники», — приводит слова Келли пресс-служба НХЛ.

НХЛ, как и большинство спортивных соревнований во всём мире, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. США занимают первое место в мире по количеству заболевших.

Ранее сообщалось, что Панарин приобрёл 1,5 тыс. медицинских масок для больницы в Нью-Йорке.

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