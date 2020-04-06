Шлеменко: мы с Емельяненко друг друга поняли

Российский боец смешанного стиля и бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился подробностями телефонного разговора с Александром Емельяненко.

«Последний раз, когда я говорил в его адрес что-то, я сказал: «Слушай, позвони, мы решим». И через день мне по Viber пришло уведомление о пропущенном вызове. И там высветилась аватарка с логотипом АЕ. Я перезвонил ему. Он говорит: «Алло». Спрашиваю: «Звонили мне?» Он говорит, что нет. Я отвечаю: «Это Шлеменко звонит». Он начал говорить: «Александр, не бери близко к сердцу, извини, если обидел сильно…» Говорит, мол, зрителей надо разогреть, подогреть интерес к бою», — цитирует Шлеменко Sport24.

По его словам, в том разговоре он заявил, что не хотел бы драться с Емельяненко, так как не испытывает к нему негатива, хотя ему и удалось подогреть интерес к потенциальному противостоянию благодаря своим высказываниям в социальных сетях.

«Но он мне все объяснил, и я удивился, потому что он другим человеком выглядел, чем везде. Он меня спросил: «Ты драться не хочешь?» Я сказал, что у меня нет большого интереса, тем более за ту сумму, которую предлагают. Мы друг друга поняли. Он сказал: «Вот мой телефон, если что, то звони, всегда готов помочь», — добавил Шлеменко.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

26 марта Емельяненко вызвал на бой Шлеменко, на что тот ответил согласием.

Ранее Шлеменко рассказал о примирении с Александром Емельяненко.