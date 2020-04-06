Шлеменко рассказал о примирении с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля и бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о примирении с другим отечественным представителем MMA Александром Емельяненко.

«Александр чуть смягчает ситуацию. У нас была точно не наигранная ситуация. Что поменялось? Поменялось то, что я ему позвонил. Не думаю, что до этого с ним такое происходило. Наша история была реальная, но я изменил своё отношение к нему после того, как мы созвонились. И он сам решил об этом людям рассказать. Короче, сам начал, сам закончил», — цитирует Шлеменко Sport24.

Он также отметил, что по ходу разговора Емельяненко удалось изменить отношение к себе.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

26 марта Емельяненко вызвал на бой Шлеменко, на что тот ответил согласием.

Ранее Емельяненко рассказал о разговоре со Шлеменко после своих скандальных заявлений.