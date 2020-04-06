Емельяненко рассказал о разговоре со Шлеменко после своих скандальных заявлений

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о разговоре с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко после своих оскорблений в его адрес.

«Сказал, что он не против подраться. Но ему мало предложили денег, его не устраивает гонорар. Я ему сказал, что сейчас нет турниров, а в закрытом режиме можно было бы что-нибудь организовать, придумать. Он ответил: «Да ну, не хочу даже пока». Сказал ли он что-то по поводу «бздилы картонного»? Да это не ему было сказано. Это народу. Ну что он скажет?» — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

26 марта Емельяненко вызвал на бой Шлеменко, на что тот ответил согласием.

Ранее Емельяненко заявил, что у него хорошие отношения со Шлеменко.