Емельяненко рассказал о разговоре со Шлеменко после своих скандальных заявлений
- РИА Новости
«Сказал, что он не против подраться. Но ему мало предложили денег, его не устраивает гонорар. Я ему сказал, что сейчас нет турниров, а в закрытом режиме можно было бы что-нибудь организовать, придумать. Он ответил: «Да ну, не хочу даже пока». Сказал ли он что-то по поводу «бздилы картонного»? Да это не ему было сказано. Это народу. Ну что он скажет?» — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».
3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.
26 марта Емельяненко вызвал на бой Шлеменко, на что тот ответил согласием.
Ранее Емельяненко заявил, что у него хорошие отношения со Шлеменко.