Емельяненко заявил, что у него хорошие отношения со Шлеменко

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о своих отношениях с бывшим чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко, которого он вызывал на бой.

«Вот была у нас история со Шлеменко. Мне предложили с ним подраться. И чтобы привлечь внимание людей к бою... У нас с ним очень хорошие отношения. Мы с ним на связи, мы хорошо общаемся. Общение не дружеское, но нормальное. Так что пусть народ успокоится — это всё делается для них. У нас с Саней хорошие отношения», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что уважает Шлеменко, а все конфликты делаются для шоу, чтобы взбудоражить публику.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

26 марта Емельяненко вызвал на бой Шлеменко, на что тот ответил согласием.

Ранее Емельяненко объяснил свою неприязнь к соотечественнику Сергею Харитонову.