Александр Емельяненко объяснил свою неприязнь к Харитонову

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко объяснил свою неприязнь к соотечественнику Сергею Харитонову.

«Харитонов — прям такая скотина, сволочь. Он жил у меня дома, а потом столько говна и грязи вылил — что на меня, что на Федю. Он сам уже не понимает. Общаюсь с ребятами, которые сталкиваются с Харитоновым, и они о нём не лучшего мнения. Говорят, что он крыса редкостная», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Следующий поединок Александр Емельяненко должен провести с представителем среднего веса Магомедом Исмаиловым. Также боец вызывал на поединки Владимира Минеева и Александра Шлеменко.

Ранее Емельяненко высказался об отмене боя Нурмагомедова с Фергюсоном.