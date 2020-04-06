Александр Емельяненко объяснил свою неприязнь к Харитонову
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«Харитонов — прям такая скотина, сволочь. Он жил у меня дома, а потом столько говна и грязи вылил — что на меня, что на Федю. Он сам уже не понимает. Общаюсь с ребятами, которые сталкиваются с Харитоновым, и они о нём не лучшего мнения. Говорят, что он крыса редкостная», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».
Следующий поединок Александр Емельяненко должен провести с представителем среднего веса Магомедом Исмаиловым. Также боец вызывал на поединки Владимира Минеева и Александра Шлеменко.
Ранее Емельяненко высказался об отмене боя Нурмагомедова с Фергюсоном.