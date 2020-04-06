Хрюнов хочет организовать серию турниров с Харитоновым и Александром Емельяненко

Короткая ссылка
Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что после окончания пандемии коронавируса планирует организовать бойцовский турнир с участием Сергея Харитонова и Александра Емельяненко.
Хрюнов хочет организовать серию турниров с Харитоновым и Александром Емельяненко
  • РИА Новости

«Когда нормализуется ситуация с коронавирусом в России, мы планируем запустить такой же турнир и тур. Мы работаем над тем, чтобы капитанами российских команд были Сергей Харитонов, Александр Емельяненко. Так что, Сашка, собирай стенку. А также Михаил Кокляев, Максим Новосёлов», — цитирует Хрюнова РИА Новости.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Александр Емельяненко объяснил свою неприязнь к Харитонову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить