Хрюнов хочет организовать серию турниров с Харитоновым и Александром Емельяненко

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что после окончания пандемии коронавируса планирует организовать бойцовский турнир с участием Сергея Харитонова и Александра Емельяненко.

«Когда нормализуется ситуация с коронавирусом в России, мы планируем запустить такой же турнир и тур. Мы работаем над тем, чтобы капитанами российских команд были Сергей Харитонов, Александр Емельяненко. Так что, Сашка, собирай стенку. А также Михаил Кокляев, Максим Новосёлов», — цитирует Хрюнова РИА Новости.

3 апреля Емельяненко должен был провести бой с Магомедом Исмаиловым в Москве на турнире ACA 107, но поединок был перенесён на 24 июня из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Александр Емельяненко объяснил свою неприязнь к Харитонову.