Эксперт по фитнесу объяснил, почему может не получаться челлендж Роналду

Эксперт по фитнесу и правильному питанию Андрей Семешов объяснил, в чём могут быть сложности при повторении челленджа Роналду.

«Это говорит о слабой прямой мышце живота, хотя если человек более или менее занимается физической активностью, то она должна быть под нагрузкой. Возможно, кто-то не понимает до конца смысл упражнения. Здесь нет задачи поднять корпус, нужно как бы «скрутиться» за счёт мышцы живота, сохраняя маленькую амплитуду, как на видео Роналду. Он хорошо показывает, как надо», — рассказал Семешов в беседе с RT.

Ранее эксперт по фитнесу и правильному питанию Андрей Семешов прокомментировал челлендж Роналду, запущенный им в социальных сетях.