Эксперт по фитнесу объяснил, почему может не получаться челлендж Роналду

Короткая ссылка
Эксперт по фитнесу и правильному питанию Андрей Семешов объяснил, в чём могут быть сложности при повторении челленджа Роналду.
Эксперт по фитнесу объяснил, почему может не получаться челлендж Роналду
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Это говорит о слабой прямой мышце живота, хотя если человек более или менее занимается физической активностью, то она должна быть под нагрузкой. Возможно, кто-то не понимает до конца смысл упражнения. Здесь нет задачи поднять корпус, нужно как бы «скрутиться» за счёт мышцы живота, сохраняя маленькую амплитуду, как на видео Роналду. Он хорошо показывает, как надо», — рассказал Семешов в беседе с RT.

Ранее эксперт по фитнесу и правильному питанию Андрей Семешов прокомментировал челлендж Роналду, запущенный им в социальных сетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить