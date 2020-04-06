Всемирные игры 2021 года перенесены на 2022 год

Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) сообщила о переносе XI Всемирных игр с 2021-го на 2022 год.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с изменением сроков проведения Олимпийских игр, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены с 2020-го на 2021 год.

Таким образом XI Всемирные игры пройдут с 7 по 17 июля 2022 года.

Всемирные игры — международные комплексные соревнования по видам спорта и дисциплинам, не включённым в программу Олимпийских игр, проводятся раз в четыре года под патронатом Международного олимпийского комитета.

Ранее сообщалось, что ЧМ по лёгкой атлетике перенесён с 2021-го на 2022 год.