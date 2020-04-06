Кержаков считает, что в борьбе за чемпионство в РПЛ уже нет интриги

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Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков высказал мнение, что в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) отсутствует интрига.
Кержаков считает, что в борьбе за чемпионство в РПЛ уже нет интриги
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Не понимаю, что будет с нашим чемпионатом. Будет ли он доигран, как и когда. Сколько времени будет на физическую подготовку у игроков. Сейчас все в одинаковых условиях. В борьбе за чемпионство нет интриги. Это объективно. Интрига умерла в матче «Сочи» и «Краснодара», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что другие команды недостаточно стабильны для вмешательства в борьбу за титул.

«Фрагментами нравится «Краснодар», фрагментами — «Ростов», — добавил лучший бомбардир сборной России по футболу.

По итогам 22 из 30 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 50 очков, и опережает занимающих второе и третье места «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков. «Ростов» с 38 очками — четвёртый, а ЦСКА с 36 очками — пятый.

Ранее «Динамо» объявило о снижении зарплат футболистов клуба на 40%.

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