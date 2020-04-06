Норвежская биатлонистка Сулемдал завершила карьеру в возрасте 30 лет

Шестикратная чемпионка мира по биатлону норвежка Сюннёве Сулемдал приняла решение о завершении карьеры.

«Я очень долго думала об этом. Я очень довольна тем, чего достигла. Сейчас я рада, что приняла решение об уходе», — приводит слова Сулемдал TV2.

Она отметила, что с нетерпением ждёт начала своего обучения на инженера.

«Это было моей мечтой», — добавила 30-летняя спортсменка.

Сулемдал является четырёхкратной чемпионкой мира в эстафетах 4 х 6 км, а также двукратной — в смешанных эстафетах. В общем зачёте Кубка мира её лучшим результатом является 13-е место.

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